Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Милан отправился в гости к Удинезе в рамках шестого тура итальянской Серии А.

После того, как команды обменялись взятиями ворот, казалось, что матч завершится вничью, однако на 83-й минуте Златан Ибрагимович нанес удар через себя и принес "россонери" победный результат.

Смотрите видео голов и обзор матча Дженоа — Милан:

Удинезе — Милан 1:2

Голы: Де Пауль, 48 (с пенальти) — Кессье, 18, Ибрагимович, 83

Удинезе: Муссо — Ларсен (Бонифаци, 82), Де Майо, Бекао, Самир — Де Пауль, Арслан (Макенго, 63), Перейра (Форестьери, 82) — Деулофеу (Ауэян, 71), Окака (Лазанья, 71), Пуссетто

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия (Далот, 71), Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер (Тонали, 57) — Салемакерс (Диас, 57), Чалханоглу (Крунич, 89), Леау (Ребич, 71) — Ибрагимович

Предупреждения: Бекао, Арслан — Эрнандес, Дж. Доннарумма