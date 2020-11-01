Италия

"Фиалки" нанесли всего один удар в створ ворот соперника за весь матч.

Рома сошлась в домашнем противостоянии с Фиорентиной в рамках шестого тура итальянской Серии А.

Гости не смогли предложить "волкам" ничего интересного в атаке и нанесли всего один удар в створ ворот за весь поединок.

Учитывая это, подопечным Паулу Фонсеки оказалось более чем достаточно двух голов, чтобы обеспечить себе победный результат — 2:0.

Рома — Фиорентина 2:0

Голы: Спинаццола, 12, Педро, 70

Рома: Миранте, Карсдорп (Бруно Перес, 72), Рожер, Смоллинг, Спинаццола, Мхитарян, Верету (Кумбулья, 90), Педро (Карлес Перес, 71), Пеллегрини (Кристанте, 79), Манчини, Джеко.

Фиорентина: Дронговски, Бираги, Миленкович, Касерес, Мартинес, Лирола, Амрабат (Данкан, 82), Кастровилли (Пульгар, 46), Рибери (Кутроне, 82), Бонавентура (Влахович, 57), Кальехон (Куаме, 67).

Предупреждения: Джеко, Верету, Кристанте - Кастровилли, Лирола.

На 89-й минуте прямую красную карточку заработал Мартинес (Фиорентина).