Италия

Реализованный пенальти Локателли и поздний гол Лопеса принесли гостям "сухую" победу.

Футболисты Сассуоло после гола в ворота Наполи, Getty Images

Футболисты Сассуоло после гола в ворота Наполи, Getty Images

Наполи принимал на своем поле Сассуоло в рамках шестого тура итальянской Серии А.

Подопечным Дженнаро Гаттузо не удалось реализовать свои моменты, что стоило им положительного результата.

После гола Локателли с пенальти Наполи отчаянно пытался отыграться, а в конце поединка мог спасти для себя хотя бы ничейный результат, однако гол Маноласа отменили из-за офсайда.

Вместо этого Макси Лопес увеличил преимущество Сассуоло уже в компенсированное ко второму тайму время, а финальный свисток зафиксировал домашнее поражение Наполи со счетом 0:2.

Наполи — Сассуоло 0:2

Гол: Локателли, 58 (пен), Лопес, 90+5

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Хисай (Мариу Руй, 70) — Бакайоко, Фабиан Руис, Мертенс (Элмаз, 70) — Политано (Зелински, 78), Осимхен, Лосано (Петанья, 65).

Сассуоло: Консильи — Айхан, Феррари, Кирикеш (Бурабия, 90+1), Рожерио — Лопес, Локателли, Траоре (Дефрель, 68) — Мюльдюр (Кариопулос, 81), Распадори (Марлон, 88), Бога (Обьянг, 81).

Предупреждения: Манолас, Оспина - Локателли, Бурабия.