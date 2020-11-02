Италия

Португалец рассказал о развитии команды.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека высказал свое мнение о развитии команды после матча против Фиорентины (2:0).

"Вся команда показала хорошую игру против сильного соперника. Сегодня мы были надежными в обороне, у нас хорошо получалось, чтобы быстро организовать контратаку.

"Мы должны идти шаг за шагом, от одной игры к другой. Цель состоит в том, чтобы показать себя лучше, чем в прошлом сезоне, что означает выход в Лигу чемпионов. Важно оставаться уравновешенным и сосредоточенным, но при этом сохранять тот дух, который мы видели в команде в прошедшем матче. Команда выглядит более уверенной, более устойчивой в защите и, следовательно, готова двигаться вперед более быстрыми темпами", — цитирует Фонсеку Sky Italia.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча Рома — Фиорентина.