Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Рома сошлась в домашнем противостоянии с Фиорентиной в рамках шестого тура итальянской Серии А.
Подопечные Паулу Фонсеки отправили в ворота соперника два безответных мяча.
Обзор матча:
Рома — Фиорентина 2:0
Голы: Спинаццола, 12, Педро, 70
Рома: Миранте, Карсдорп (Бруно Перес, 72), Рожер, Смоллинг, Спинаццола, Мхитарян, Верету (Кумбулья, 90), Педро (Карлес Перес, 71), Пеллегрини (Кристанте, 79), Манчини, Джеко.
Фиорентина: Дронговски, Бираги, Миленкович, Касерес, Мартинес, Лирола, Амрабат (Данкан, 82), Кастровилли (Пульгар, 46), Рибери (Кутроне, 82), Бонавентура (Влахович, 57), Кальехон (Куаме, 67).
Предупреждения: Джеко, Верету, Кристанте - Кастровилли, Лирола.
На 89-й минуте прямую красную карточку заработал Мартинес (Фиорентина).