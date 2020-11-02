Италия

Дубль Барака принес хозяевам три очка.

В рамках шестого тура итальянской Серии А Верона дома разобралась с Беневенто (3:1).

Начало поединка удачливее сложилось для хозяев поля. Дзакканьи сделал идеальный пас на Барака, а тот, в свою очередь, идеально пробил пяткой по воротам Монтипо и открыл счет.

Второй тайм начался с гола от Беневенто. Джанлука Лападула получил мяч в штрафной площади и уверенно пробил в правый угол ворот Сильвестри, 1:1. Но недолго музыка играла. На 63-й минуте Барак, которого совсем забыли защитники гостей в штрафной площади, сильно пробил и мяч влетел прямо в девятку ворот. А уже на 77-й минуте Лазович поставил точку в матче, пробив головой по центру ворот после хорошего навеса от партнера.

После данного противостояния Верона занимает седьмое место в таблице Серии А с 11 пунктами. Беневенто, в свою очередь, с 6 очками занимает 14 позицию.

Верона - Беневенто 3:1

Голы: Барак, 17, 63, Лазович, 77 — Лападула, 56

Верона: Сильвестри — Чеккерини (Гюнтер, 77), Ловато (Маньяни, 46), Эмперер (Давидович, 46), Лазович, Димарко — Тамез, Илич, Дзакканьи, Барак (Колли, 90+2)— Калинич (Ди Карамине, 86).

Беневенто: Монтипо — Фоулон, Калдирола (Туя, 46), Глик, Летиция — Дабо, Скьяттарелла (Тельо, 71), Йонице, Инсинье (Импрота, 71) Капрари — Лападула (Мончини, 75).

Предупреждения: Барак, Ловато, Дзакканьи, Лазович, Маньяни, Калдирола, Скьяттарелла, Глик, Йонице

Удаление: Капрари (грубая игра)