Италия

Римский клуб попал под расследование Федерации футбола своей страны из-за несоблюдения протоколов по борьбе с COVID-19.

Стоило римскому Лацио вернуться на победную поступь на внутренней арене, как же "орлы" попали под подозрение прокуратуры по делу о возможном совершении нарушение медицинского протокола, действующего в Италии во время пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ресурс Football-Italia со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport.

Дело в том, что трое подопечных Симоне Индзаги: Чиро Иммобиле, Лукас Лейва и Томас Стракоша, которым УЕФА запретил поездку на очередной матч Лиги чемпионов УЕФА, принимали участие в гостевом матче национального первенства против Торино, в котором итальянский форвард забил один из решающих голов своей команды (4:3). При этом, результаты тестирования между матчами еврокубков игроки не получали.

Прокуратура уже провела допрос президента клуба Клаудио Лотито и главного врача клуба Иво Пульчини, не дожидаясь ответа о мазках футболистов. Однако уже в скором времени FIGC получила в свое распоряжение результаты тестирований игроков.

Как утверждает источник, штрафные санкции, указанные в 8 статье медицинского протокола, применяются к клубу в зависимости от тяжести последствий, а их диапазон находится от денежных издержек вплоть до понижения в турнирной таблице до последнего места или исключении и дивизиона, в котором выступает команда.

Серьезность нарушения оценивается в соответствии с риском для здоровья игроков, персонала, судей и всех участников, подвергшихся заражению COVID-19, а также подтвержденным намерением изменить ход или результат матча.

В ближайшее время "орлам" предстоит сыграть гостевой матч против санкт-петербургского Зенита, который пройдет в среду, 4 ноября. Начало в 19:55 по киевскому времени.