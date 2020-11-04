Италия

Итальянцы могут побороться за звездного аргентинца.

Руководство Интера активно наблюдает за ситуацией вокруг нападающего Барселоны Лионеля Месси, сообщает AS со ссылкой на OK Diario.

По данным источника, ожидается, что аргентинский футболист не станет продлевать действующий контракт, который истекает в 2021 году.

Отмечается, что Интер готов сделать Месси самое привлекательное предложение личного контракта. Также за футболиста претендуют ПСЖ и Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что именно "горожане" остаются фаворитами в борьбе за форварда, желая согласовать с ним предварительное соглашение. Месси всю свою карьеру провел в Барселоне, за первую команду которой провел 739 матчей во всех турнирах (637 голов).