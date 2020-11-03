Англия

"Горожане" хотят обеспечить себе переход Лионеля Месси из Барселоны.

Лионель Месси и Манчестер Сити могут подписать предварительный контракт в январе — сообщает The Telegraph.

Месси, собиравшийся покинуть Барселону еще во время недавнего летнего трансферного окна, согласился остаться в составе "блауграна" до конца сезона-2020/21. Однако 33-летний аргентинец по-прежнему не решил, что будет делать летом 2021 года.

Многое будет зависеть от того, кто станет новым президентом Барселоны. Выборы преемника ушедшего в отставку Бартомеу предварительно назначены на март 2021 года.

Чтобы не оставить Месси выбора, Манчестер Сити намерен убедить Лионеля в целесообразности перехода именно в состав Ман Сити и, не дожидаясь назначения нового президента Барселоны, подписать с ним предварительный контракт.

В ближайшее время этим вопросом намерен заняться глава трансферного отдела Сити Омар Беррада.

Месси всю свою карьеру провел в Барселоне, за первую команду которой провел 739 матчей во всех турнирах (637 голов).