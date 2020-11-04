Италия

Итальянец жестко высказался в адрес звезды туринцев.

Бывший защитник Ювентуса Паскуале Бруно жестко высказался о вингере клуба Криштиану Роналду, уличив того в неуважении к клубу.

"Он невежественен. Роналду живет в Италии два года и еще не научился говорить на итальянском языке. Он предпочитает испанский, чтобы выразить себя. Криштиану не уважает ни игроков Ювентуса, ни итальянцев", — цитирует Бруно Calciomercato со ссылкой на Tiki Taka.

Отметим, Криштиану Роналду перебрался в Ювентус летом 2018 года. В текущем сезоне португалец провел три матча за "старую сеньору", в которых забил пять мячей.