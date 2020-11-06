Италия

"Россонери" понизят зарплаты игроков в связи с финансовыми трудностями, вызванными коронавирусом.

Из-за последствий пандемии Миланцы вынуждены пойти на сокращение расходов. По информации Football Italia, Милан за прошедший сезон потерял 195 миллионов евро и теперь клубу приходится сократить зарплату игрокам.

В марте на подобный шаг решился Ювентус, игроки которого сэкономили клубу около 90 миллионов евро, коллективно согласившись на понижение зарплат.

"Россонери" также ведут переговоры о продлении контрактов с Джанлуиджи Доннаруммой и Хаканом Чалханоглу, соглашения с которыми истекают по окончанию сезона.

Ранее Милан потерпел первое поражение в сезоне в матче Лиги Европы против Лилля. Итальянцы уступили сопернику со счетом 0-3.