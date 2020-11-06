Италия

В достаточно пресном поединке командам не посчастливилось открыть счет (0:0).

Седьмой тур итальянской Серии А начинался с пятничного поединка на стадионе Мапей, в котором идущий перед началом уик-энда на втором месте в турнирной таблице Сассуоло принимал на своем поле одного из аутсайдеров — фриульский Удинезе.

"Зелено-черным" нужна была победа в отчетном поединке, которая позволила бы им обезопасить себя от группы преследователей, однако подопечные Роберто Де Дзерби лишь в первом тайме непосредственно угрожали воротам соперников, а после перерыва словно смирились ничейному исходу противостояния. При этом, Удинезе мог рассчитывать на успех перед финальным свистком, но на 80-й минуте арбитр Эудженио Аббатиста не назначил пенальти в ворота хозяев поля, даже использовав систему VAR.

Сассуоло — Удинезе 0:0

Сассуоло: Консильи — Марлон, Айхан, Феррари, Рожерио — Лопес (Обьянг, 90+1), Локателли — Берарди, Траоре (Мюодюр, 46), Бога (Дефрель, 64) — Капуто (Распадори, 77).

Удинезе: Муссо — Бекао, Нуйтинк, Самир — Стригер Ларсен, Де Пауль, Арслан, Перейра, Зегелаар — Пуссетто (Деулофеу, 65), Окака (Лазанья, 85).

Предупреждение: Траоре, Феррари — Пуссетто, Нуйтинк.