Италия

В матче седьмого тура чемпионата Италии прервалась беспроигрышная серия Сампдории.

Поединок седьмого тура Серии А завершился уверенной победой Кальяри над Сампдорией, причем оба мяча хозяева забили после того, как гости остались в меньшинстве.

Обыграв генуэзцев, Кальяри прервал четырехматчевую беспроигрышную серию Сампдории (победы над Фиорентиной, Лацио и Аталантой, ничья с Дженоа) и сравнялась с соперником и Лацио по очкам (10).

Кальяри — Сампдория 2:0

Голы: Жоао Педро, 48, с пенальти, Нандес, 68.

Кальяри: Краньо — Дзаппа (Писакане, 90+1), Валукиевич, Годин, Ликояннис — Унас (Трамони, 90+1), Нандес (Калиджари, 90+1), Марин (Соттил, 46), Рог — Жоао Педро — Симеоне (Паволетти, 86).

Сампдория: Аудеро — Берешински, Йосида, Тонелли, Ауджелло — Кандрева (Верре, 81), Торсби, Экдаль (Адриен Силва, 77), Янкто (Лерис, 77) — Рамирес (Дамсгор, 43), Квальярелла (Ла Гумина, 77).

Предупреждения: Тонелли, Адриен Силва.

Удаление: Ауджелло, 40.