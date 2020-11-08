Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В одном из центральных матчей седьмого тура Серии А Лацио встретился на своем поле поле с Ювентусом, где победителя выявить не удалось.

Казалось, что гол Криштиану Роналду на 15-й минуте принесет туринцам минимальную победу, но в компенсированное ко второму тайму время Фелипе Кайседо сравнял счет и добыл для Лацио ничью.

Смотрите видео голов и обзор матча Лацио — Ювентус:

Лацио — Ювентус 1:1

Голы: Кайседо, 90+4 — Роналду, 15

Лацио: Рейна — Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Худт, 54) — Марушич, Милинкович-Савич, Катальди (Акпа Акпро, 77), Луис Альберто (Перейра, 77), Фарес (Фарес, 54) — Корреа, Мурики (Кайседо, 54)

Ювентус: Щесны — Демирал, Бонуччи, Данило — Куадрадо, Бентанкур, Рабио, Фработта — Кулусевски (Маккенни, 76) — Мората (Бернардески, 89), Роналду (Дибала, 76)

Предупреждения: Катальди, Акпа Акпро — Бентанкур, Куадрадо