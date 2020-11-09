Италия

Вашему вниманию видеообзор матча Серии А.

В рамках поединка седьмого тура чемпионата Италии Милан на своем поле сумел вырвать ничью у Вероны.

По итогам тура "россонери" сохранили за собой первое место в группе, а Верона занимает восьмую строчку.

Милан — Верона 2:2

Голы: Маньяни, 27 (в свои ворота), Ибрагимович, 90+3 — Барак, 6, Калабрия, 19 (в свои ворота)

Милан: Доннарумма — Калабрия, Тео, Кьяер, Габбья — Чалханоглу (Хеуге, 87), Беннасер, Кессье, Салемакерс (Ребич, 46) — Ибрагимович, Леау (Браим Диас, 78).

Верона: Сильвестри — Давидович (Тамез, 63), Маньяни (Четин, 73), Ловато, Димарко — Барак, Лазович, Дзакканьи, Илич (Удоги, 69), Чеккерини - Калинич (Колли, 64).

Предупреждения: Беннасер — Чеккерини, Ловато, Тамез