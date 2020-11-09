Италия

Камнем преткновения для туринского клуба стала чрезмерно высокая зарплата футболиста.

Португальский нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду лишь недавно сумел окончательно излечиться от коронавируса COVID-19, после чего вернулся к работе вместе с основной группой футболистов, и уже успел оформить три забитых мяча в двух сыгранных матчах за клуб (110 минут).

Однако у клуба есть сомнения относительно будущего всемирно известного футболиста в Турине. Как сообщает издание Sport.es, со ссылкой на журналиста Ромео Агрести, который специализируется на "бьянконери", Ювентус считает достаточно рискованным шагом продление контракта с 35-летним игроком, и уже смотрит в сторону поисках достойных предложений для трансфера.

Серьезной проблемой для клуба считается зарплата звездного футболиста. 31 млн евро за сезон — почти в пять раз больше, чем получает второй по величине оклада игрок команды, аргентинский нападающий Пауло Дибала. Ситуацию серьезно усугубляет финансовые проблемы всех европейских клубов в условиях распространения коронавируса COVID-19.

Трансфер Роналду в Ювентус из мадридского Реала в середине лета 2018 года за 117 млн евро, по данным портала Transfermarkt, должен был обеспечить клубу качественный рывок на международной арене, однако "бьянконери" все еще испытывают проблемы на стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, из прошлого розыгрыша которой вылетели в четвертьфинальном раунде в матче против французского Лиона.

Криштиану Роналду за туринский клуб провел 94 поединка, в которых отметился 71-м забитым мячом, а также отдал 19 голевых передач в рамках всех турниров.