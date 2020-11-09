Италия

Наставник неаполитанского Наполи оставил комментарий после минимальной гостевой победы его команды над Болоньей (1:0).

В рамках седьмого тура итальянской Серии А неаполитанский Наполи отправился на гостевой поединок с Болоньей, одержав в итоге минимальную победу 1:0 благодаря точному удару нападающего Виктора Осимхена на 23-й минуте.

Ресурс Sky Sports Italia приводит следующие слова наставника "ослов" на послематчевой пресс-конференции: "Мне не нравятся эти разговоры о возможном Скудетто и о том, что нам легко обыгрывать соперников. Успокойтесь. Мы сильная команда, которая может столкнуться с трудностями, если мы будем играть на половину от наших возможностей".

"Мою команду приходится всегда держать в напряжении, но иногда у нас проскакивают дни расслабленности. Поэтому, если в наши ворота забивают голы, нам необходимо моментально на это реагировать".

Защитники Мариу Руи и Фаузи Гулам были отстранены от подготовки к игре против Болоньи жестким решением Гаттузо, которое последовало в ответ на плохое отношение данных футболистов к тренировочному процессу: "Они остались на трибунах, потому что вчера валяли дурака на тренировке. Я все равно взял их с собой, потому что слишком легко позволить им остаться дома и посмотреть фильм на диване", — поделился методами воспитания игроков итальянский наставник.

"Мне не нравится то, что происходит в данный момент: слишком много людей пытаются научить меня моей работе. Люди жаловались, что я не играл 4-2-3-1, потом они хотят, чтобы я играл 4-3-3. Это моя ответственность, и я принимаю решения", — возмутился Гаттузо.

"Дрис Мертенс изо всех сил старался забивать голы, которые обычно даются ему легко. Нам приходится бороться с ужасной реализацией в каждом поединке, потому что вы не можете доминировать над командой в течение 90 минут, а затем не забивать голы. Мы должны серьезно поработать над действиями в последней трети атаки", — охарактеризовал главную, по его мнению, проблему своей команды Дженнаро.

Поделился наставник Наполи также и своими методами подбора голкипера на игру: "Мерет значительно улучшил свою игру в последнее время, так что они вместе с Оспиной вполне могут сыграть по 30-35 игр за сезон. Я выбираю, основываясь на том, как противник пытается нас атаковать".

А вот на прямой вопрос журналиста о претензиях Наполи на Скудетто Гаттузо ответил что-то такое, что Sky Sports Italia постеснялся публиковать на своих страницах.

Следующий матч в рамках итальянской Серии А неаполитанский Наполи проведет дома против Милана. Поединок запланирован на 22 ноября.