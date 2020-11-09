Италия

Похоже, в стане "фиалок" вскоре появится новый тренерский штаб.

Руководство Фиорентины приняло решение уволить Джузеппе Якини с поста главного тренера первой команды. Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, причиной расставания "фиалок" с 56-летним специалистом стали неудовлетворительные результаты клуба в новом сезоне Серии А.

После семи туров итальянского первенства Фиорентина занимает 12-ю позицию в турнирной таблице, сумев набрать всего восемь очков.

Вероятным сменщиком Джузеппе Якини журналист называет Чезаре Пранделли, возглавлявшего флорентийский клуб с 2005 по 2010 год, но в список кандидатов СМИ также включали Маурицио Сарри.