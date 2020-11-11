Италия

Специалист высказался о форме ветеранов.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти высказал свое мнение об игре нападающего Милана Златана Ибрагимовича.

"Когда Ибра поехал играть в Америку, я подумал, что это последнее прощание. Вместо этого он забивал в очень многих играх сейчас в Серии А. Когда он вернулся в Италию, я думал, что это конец, и снова он забивает каждое воскресенье. Спросите его, хотел ли я его видеть в Наполи.

Он бессмертен, как и Криштиану Роналду. Им удается продолжать играть легко, но они не просто играют, они всегда забивают, а это непросто", — сказал Анчелотти Sport Mediaset.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович сумел побить рекорд Андрея Шевченко в Серии А.