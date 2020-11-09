Италия

Шведский нападающий отметился в семи матчах чемпионата Италии кряду.

Златан Ибрагимович побил рекорд Андрея Шевченко, который забивал в шести матчах Серии А подряд.

На счету шведского нападающего семь поединков кряду, когда он смог огорчить соперника. В игре с Вероной Ибрагимович забил на 90+3 минуте и спас ничью для своей команды.

Напомним, первым, кому удалось отличиться взятием ворот в шести поединках итальянского первенства подряд, стал именно украинец Андрей Шевченко в 2001 году, однако в 2012 году повторить это достижение удалось Златану Ибрагимовичу.