Италия

Полузащитник, выступающий в Милане на правах аренды, поделился мнением о форварде своей команды Ибрагимовиче.

Арендованный у Реала игрок "россонери" Браим Диас рассказал о своих впечатлениях от игры шведа в интервью испанскому каналу NoticiasVamos.

"Златан — ровесник моего отца, но до сих пор решает исходы матчей. Возраст не имеет значения для футбола и он это подтверждает. Мы хорошо общаемся, он дает мне полезные советы и у нас прекрасное взаимопонимание.

Златан – победитель. Ему недостаточно просто участия. Рядом с ним тебе всегда приходится работать больше. Он много требует, но благодаря этому ты постоянно становишься лучше", — сказал Браим Диас.

Ранее Браим Диас заявлял, что он очень счастлив в Милане.