Лига Европы

Испанец прокомментировал исход встречи с чешским клубом.

Полузащитник Милана Браим Диас поделился своим мнением о победе над Спартой в матче Лиги Европы.

Испанец отличился одним из голов и помог "россонери" победить со счетом 3:0.

"Мы показываем очень хорошие результаты как команда и хотим продолжать в том же духе. Златан? Он для меня как старший брат, дает мне советы. Советы, которые дает игрок, повлиявший на мировой футбол, всегда ценны и полезны.

Хочу продолжать показывать лучшую игру за такой великий клуб. Я очень счастлив здесь. Думаю, я теперь больше соответствую своему уровню. Рад забить этот гол", – приводит слова Диаса официальный сайт УЕФА.

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