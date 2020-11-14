Италия

"Нерадзурри" намерены заработать на продаже футболиста.

Руководство Интера рассматривает вариант с продажей полузащитника команды Кристиана Эриксена в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По данным источника, главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте не видит в датчанине игрока стартового состава, что открывает путь к его продаже.

Отмечается, что Интер планирует хорошо заработать на Эриксене, а основным претендентом СМИ называет ПСЖ.

Ранее футболист сам заявил, что не чувствует себя счастливым в Интере, так как он рассчитывал на другое количество игрового времени.