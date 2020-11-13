Италия

Полузащитник Интера Кристиан Эриксен рассказал о своей ситуации в Италии.

Датский полузащитник Интера Кристиан Эриксен разочарован переходом и может покинуть Италию.

"Это не то, о чем я мечтал, – цитирует Football Italia слова Эриксена в интервью датскому телеканалу TV2 Sport. – Тренер решает, кому выходить на поле, но каждый футболист хочет играть".

"В Интере же сложилась немного странная ситуация: болельщики считают, что я должен играть больше, я тоже хочу играть больше. Но у Антонио Конте свои идеи на этот счет. В то же время я не согласен с теми, кто считает, что не самая удачная игра Интера в нынешнем сезоне связана с моим отсутствием. Ведь и без меня в этом и прошлом сезоне команда побеждала".

"Сейчас я сконцентрирован только на футболе, а произойдет ли что-то во время трансферного окна — посмотрим".

Ранее сообщалось, что Эриксен может вернуться в Тоттенхэм или оказаться в ПСЖ, Милане, Роме или Лацио.