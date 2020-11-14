Италия

Испанскому полузащитнику Лацио пришлось просить прощения у клуба за неуместную реплику.

Во время одной из трансляций на своем Twitch-канале, испанский полузащитник римского Лацио Луис Альберто выразил свое раздражение после прочтения новости о том, что его клуб купил новый самолет марки Boeing, с целью упростить футболистам поездки на игры.

"О! Прекрасно! У них нет денег, чтобы заплатить нам, но они могут позволить себе купить самолет", — гневно бросил свою реплику футболист.

Этот эпизод мгновенно разлетелся по итальянским СМИ, поэтому реакцию клуба не требовалось долго ждать. Как итог, футболисту пришлось приносить свои извинения посредством публикации в своем Instagram-аккаунте.



Ниже представлен перевод слов испанского футболиста:

"Я всегда признавал свои ошибки, и я делаю это сейчас. Это был неподходящий момент для этого, я знаю, что деньги — это еще не все, и сейчас тяжелое время для всех.

Я не могу дождаться, когда все это закончится, так как я хочу снова играть в футбол и получать удовольствие. Но когда я сказал это, я сделал это для всех и хотел, чтобы клуб работал с пользой для каждого. За кулисами от публики скрывается целый мир.

Я первый, кто признал, что сделал что-то очень глупое, так как отдал все для Лацио и получил сообщения, призывающие меня быть более снисходительным. Я здесь четыре года, а отдельные болельщики поддерживали этот клуб с детства, так что я никогда не смогу сравниться с этим.

Прошу прощения у тех, кто почувствовал себя обиженным, поскольку я не собирался говорить о деньгах. Как команда, мы отказались от месячной зарплаты, потому что знали о трудностях и хотели помочь нашим сотрудникам.

Я не лациале, я не могу им быть, но я очень уважаю то, что мне дал Лацио. Мы действительно как одна семья. Я выбрал неподходящий момент, чтобы сказать это, но я говорю это потому, что считаю, что мы должны улучшаться вместе. Итак, Forza Lazio, давайте вместе выиграем эту битву!", — заявил футболист.

В новом сезоне Луис Альберто провел за римский клуб семье поединков (565 минут), отметившись лишь одним забитым мячом.