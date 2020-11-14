Италия

Туринский клуб хочет хитрым маневром решить кадровые проблемы в нападении.

Действующий чемпион итальянской Серии А туринский Ювентус планирует уже в зимнюю паузу предложить неаполитанскому Наполи совершать обмен итальянского полузащитника Федерико Бернардески на польского форварда Аркадиуша Милика. Об этом сообщает ресурс Football Italia, со ссылкой на Calciomercato.com.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что "партенопейцы" пришли к решению выставить польского нападающего на трансфер в результате неудачных переговоров о продлении контракта, дабы избежать возможного ухода игрока из клуба в качестве свободного агента.

У предложенных к обмену футболистов схожая ситуация в своих клубах — Бернардески остался без внимания от Андреа Пирло на старте сезона, а Гаттузо не видит места польскому нападающему на острие атаки в своем тактическом построении. При этом, оба игрока рассчитывают на выступление на чемпионате Европы-2020 за свои национальные команды, чему может серьезно помешать отсутствие игровой практики.

Ювентусу в гонке за Миликом придется бороться с римской Ромой, которая уже была в шаге от подписания контракта с игроком, однако предполагаемый переход нападающего римлян Эдина Джеко в стан "зебр" так и не состоялся.

Предполагаемой причиной отказа футболиста Ювентуса может стать серьезная конкуренция у Наполи на его позиции: Ирвинг Лосано и Маттео Политано также намерены получать игровое время.