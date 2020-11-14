Италия

Сербский защитник находится в сфере интересов многих европейских клубов.

Защитник Наполи Никола Максимович в ближайшем будущем может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.

По информации источника, в услугах 28-летнего серба заинтересованы ряд клубов, в числе которых находятся Милан, Интер, Валенсия и Марсель.

Нынешний контракт Максимовича с Наполи рассчитан до конца текущего сезона, и, отмечается, что стороны приостановили переговоры о продлении сотрудничества.

Поскольку следующим летом сербский защитник может получить статус свободного агента, достичь предварительной договоренности с другим клубом о переходе он может уже предстоящей зимой.