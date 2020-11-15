Италия

Тренер высказался о критике со стороны игрока.

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал публичные высказывания полузащитника Кристиана Эриксена о том, что тот недоволен количеством игровой практики.

"Все решения, которые я делаю, всегда и только на благо Интера, а не для отдельного игрока.

Без культуры победы вы никогда не добьетесь успеха, но это достигается благодаря работе и дисциплине. Когда я однажды покину Интер, я надеюсь, что в далеком будущем, но я уверен в одном: Интер, из которого я уйду, будет лучше, чем тот, в который я пришел, со всех точек зрения. Это всегда происходило в каждом клубе, в котором я был", — сказал он Gazetta dello Sport.

Ранее итальянский специалист сравнил свою работу с тренером Юргеном Клоппом, заявив, что немец не выиграл ничего в первые четыре года в Ливерпуле.