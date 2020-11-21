Италия

Сергей Шевченко — о смене тренера "скуадры виолы".

Первой в Серии А не выдержала Фиорентина. Поражение от Ромы, унылая нулевая ничья с Пармой – и "скуадра виола" решила поменять главного тренера. Теперь вместо Джузеппе Якини с командой будет работать Чезаре Пранделли, и это весьма примечательное назначение. От Фиорентины уже который год ждут прорыва хотя бы в зону еврокубков, эта команда слишком долго пребывает в тени, и в нынешнем достаточно ровном и более чем вариативном чемпионате самое время, наконец, проявить себя.

Якини и его потолок

При старом тренере Фиорентина упёрлась в потолок. Якини – добротный специалист, но его задачи несколько ограничены: не вылететь, стабилизировать игру команды, закрепиться в середине таблицы. В этом отношении он был предпочтительнее мечтателя Монтеллы, чья сложная и эстетически притягательная тактика едва не довела флорентийцев до зоны вылета.

Не все игроки понимали футбол "Аэроплана" с двумя «ложными девятками», зато Якини с его прагматичными 3-5-2 оказался уместен именно в тот период. Команда редко проигрывала, добыла несколько ярких побед на контратаках и закрепилась в середине таблицы. Локальный успех, который позволил синьору в кепке остаться на своём посту и по окончании сезона. И вот это уже было лишним…

Фиорентину, разумеется, не устраивало бытие середняка, и она укреплялась в межсезонье: заранее договорились о переходе Амрабата (который провёл отличный сезон за Верону), опытные Бонавентура и Борха добавили уверенности в центре поля, игрок сборной Аргентины Мартинес Кварта укрепил оборону. Продали наконец Кьезу, но его заменили Кальехоном. Плюс гениальный Рибери, набирающий уверенность Кастровилли, Пулгар с его стандартами, Миленкович, за которым охотятся гранды, толковый голкипер Драговски. Вполне приличный состав – уж точно сильнее, чем у команд, обычно занимающих десятое место.

Проблема в том, что выше десятой строчки никогда в карьере не забирался сам Якини. Он честно пытался выстроить конструктивный футбол, на деле же вышли метания от хаотичных "перестрелок" (чего стоят 3:4 от Интера) до откровенной тягомотины. Наконец, и Рокко Коммиссо осознал, что для таких игроков необходим другой тренер. Но кто примет не самую простую команду по ходу сезона?

Место для ностальгии

На рынке свободных тренеров имелся несколько забытый специалист, в сердце которого Фиорентина занимает особое место. Чезаре Пранделли отработал там пять сезонов, с 2005-го по 2010-й год. Начиналось всё с нервного сезона-2005/06 (Фиорентине тоже досталось от Кальчополи, сняли 30 очков), но продолжение удалось на славу.

Это было время радости и надежд между забвением начала 2000-х и болотом, куда "скуадра виола" погрузилась во второй половине 2010-х. Команда Фрея и Тони, Монтоливо и Паццини, Муту и Освальдо, Джилардино и Йоветича. Грамотная селекция, успешная замена лидеров, обилие ярких личностей. Два участия в Лиге чемпионов и полуфинал Кубка УЕФА. Проход Ливерпуля в группе ЛЧ и волевая победа 3:2 над Ювентусом.

Целая эпоха, сделавшая Пранделли любимым тренером для флорентийских болельщиков за последние лет тридцать. Чезаре из Фиорентины забрали сразу в сборную Италии, которую он вывел в финал столь памятного для нас Евро-2012 – достижение, которое сполна ощущается лишь теперь, когда "скуадра адзурра" много лет ничего не добивалась. Увы, на этом успехи Чезаре заканчиваются.

Сбитый лётчик?

Началом конца стал чемпионат мира-2014, где Италия не вышла из группы. Дальше было только хуже. Ни в одном из последующих клубов Пранделли и близко не провёл столько матчей, сколько во главе сборной Италии (56).

Галатасарай (16 матчей): начал с упущенного Суперкубка Турции, продолжил одним из худших выступлений этого клуба в Лиге чемпионов – всего одно очко в группе с Арсеналом, дортмундской Боруссией и Андерлехтом. Был уволен после серии крупных поражений в чемпионате (0:4 от Башакшехира, 0:3 от Трабзонспора) и последней капли – неудачного выезда к Андерлехту.

Валенсия (10): Пранделли взял паузу на целых два года и вернулся, приняв неудачно стартовавшую Валенсию по ходу сезона-2016/17. Увы, не прошло и трёх месяцев, как Чезаре был оттуда уволен с показателями +1=3-4.

Аль-Наср (12): совсем уж экзотика, но и тут не преуспел, вылетев из Кубка Президента ОАЭ – так именуется местный национальный кубок.

Дженоа (24): долгожданное возвращению в Италию. Пранделли в декабре 2018-го сменил Ивана Юрича и должен был обеспечить команде беспроблемное сохранение прописки в Серии А. Начиналось всё достаточно неплохо, генуэзцы добыли несколько ярких побед (включая 2:0 над Ювентусом), но провалили концовку чемпионата. Безвыигрышная серия достигла десяти матчей, Пранделли спешно менял тактику, не понимая, на чём остановиться, а спаслась Дженоа лишь благодаря нужному результату в матче Интера с Эмполи – любители Серии А наверняка вспомнят подробности той эмоциональной развязки. Символично, что генуэзцы в последнем туре играли как раз с Фиорентиной. Оставлять Пранделли на новый сезон в Дженоа не стали.

Сомнительные достижения за последние шесть лет, не так ли?

Новая Фиорентина

От Пранделли ждут, собственно, тактической гибкости. При Якини этого Фиорентине не хватало, Джузеппе был слишком уж догматичен в выборе игровой схемы, не отступая от любимых 3-5-2. Как следствие, не все игроки могли раскрыться, даже Франк Рибери порой чувствовать себя зажато в этих рамках.

Теперь ожидается, что "скуадра виола" будет играть 4-2-3-1. Игра в четыре защитника должна лучше подойти имеющемуся составу: Рибери и Кальехону на флангах будет комфортнее при поддержке защитников. В центре поля намечается любопытная связка Амрабата и Пулгара, которые неплохо дополняют друг друга: Софьян – в первую очередь разрушитель, а вот Эрик с его видением поля потянет на диспетчера.

Одно из главных новшеств – Кастровилли на позиции атакующего хава. Это позволит увеличить значение Гаэтано для команды, благо прогресс игрока очевиден, а его умение продвигать мяч и находить варианты продолжения атак улучшаются с каждым годом. Лишь бы ему хватило пространства, всё-таки десятый номер Фиорентины хорош, когда набирает скорость и идёт в дриблинг. Впрочем, если что-то пойдёт не так, то можно перестроиться на 4-3-3, вернув Кастровилли в глубину поля. Уж с фантазией у Пранделли проблем точно нет: ваш автор не забудет трюк на ЧМ-2014, когда Пирло, чтобы избежать персональной опеки, выдвинули в "треквартисты", а "реджисту" играл Верратти.

Пытаются найти оптимальное место и для Куаме: Пранделли уже анонсирован, что он будет играть не в центре нападения, а на других позициях в "группе атаки". Вот с центрфорвардами у команды проблема. Влахович талантлив, но и близко не обрёл стабильность, а Кутроне, такое впечатление, до сих пор жалеет об уходе из Милана. Неплохо бы выйти зимой на трансферный рынок. Почему бы не заполучить, допустим, Аркадиуша Милика?

Возможно, стоило бы заполучить другого тренера? Например, выросшего в Тоскане Маурицио Сарри, который мог бы повторить свой неаполитанский путь. Могла получиться очень красивая история. Увы, по ходу сезона подобные трюки малореальны, в этих условиях необходимо выбирать из тех, кто согласится нырнуть в омут с головой.

Ситуация неоднозначная и предусматривает варианты. С одной стороны, есть все основания говорить о том, что Пранделли – временщик. При отсутствии прогресса он спокойно уйдёт по окончании сезона. С другой – у Чезаре в силу громадного опыта и флорентийского прошлого есть кредит доверия. Если у него начнёт получаться, то Коммиссо, желающий понравиться болельщикам, с удовольствием оставит у руля популярного и заслуженного тренера. Для нейтральных же поклонников Кальчо ставка на Пранделли интересна своей экспериментальностью: давно мы не видели этого, безусловно, неординарного тренера во главе приличной команды.