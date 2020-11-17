Италия

Очередной удар пандемии по клубам из Милана.

Официальный сайт миланского Интера подтвердил просочившиеся в итальянскую прессу слухи о факте обнаружения коронавируса COVID-19 у сербского универсального защитника Александара Коларова.

Футболист накануне прошел тестирование по своему возвращению из стана национальной сборной.

Как сообщает клуб, симптомов заболевания у серба не наблюдается, но теперь ему придется соблюдать полный перечень пунктов, установленных медицинским протоколом безопасности по предотвращению распространения COVID-19.

35-летний защитник пополнил состав "нерадзурри" в начале сентября 2020 года, перейдя за 1,5 млн евро из римской Ромы. Коларов уже успел провести за Интер шесть матчей в новом сезоне (460 минут), в которых успел отметиться одной голевой передачей.

Футболист пропустит, как минимум, ближайшую домашнюю игру своей команды в рамках Серии А против Торино, запланированную на 22 ноября.