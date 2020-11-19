Италия

Клуб готовиться расстаться с двумя игроками, но также рассматривает подписание двух новичков.

Интер планирует отпустить двоих игроков и приобрести двух новых футболистов уже в зимнее трансферное окно, сообщает Gazette dello Sport.

По информации источника, покинуть клуб уже ближайшей зимой должны Кристиан Эриксен и Матиас Весино, а пополнить состав команды Антонио Конте могут польский форвард Аркадиуш Милик и аргентинец Леандро Паредес. Последнего ПСЖ может обменять на Эриксена, который в свою очередь присоединится к парижанам.

Интер уже долгое время следит за Паредесом, так что такой обмен – прекрасная возможность подписать игрока.

Милик, в свою очередь, может присоединиться к Интеру уже этой зимой, но в трансфере нападающего также заинтересован и принципиальный соперник "нерадзурри" — Милан.

Отметим, что контракт поляка с Наполи рассчитан до лета 2021 года, поэтому уже зимой его трансфер можно согласовать на правах свободного агента. По информации источника, у нападающего есть предложения из Англии.

Ранее сообщалось, что Интер планирует подписать в качестве свободного агента Анхеля Ди Марию.