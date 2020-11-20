Италия

Специалисту придется постараться, чтобы остаться в Италии.

Руководство римской Ромы не против продлить контракт с главным тренером клуба Паулу Фонсекой.

Как сообщает Football Italia, ссылаясь на Sky Sport Italia, контракт специалиста будет автоматически продлен, в случае если он выведет "волков" в Лигу чемпионов.

Есть вероятность, что в случае неудачи, португалец также может продлить соглашение, но уже на меньших условиях. Текущий контракт Фонсеки с Ромой рассчитан до конца сезона-2020/21.

Напомним, специалист встал у руля римского клуба летом 2019 года.