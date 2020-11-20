Италия

Наставник туринского Ювентуса поделился ожиданиями от предстоящей игры его команды против Кальяри.

Накануне предстоящей домашней игры против Кальяри в рамках восьмого тура итальянской Серии А, главный тренер туринского Ювентуса Андреа Пирло поделился информацией о состоянии своей команды перед напряженным отрезком сезона. Его слова приводит Sky Sports.

"Адаптационный период закончился. Чемпионат для нас теперь начинается полноценно, — решительно начал наставник действующих чемпионов страны, и тут же рассказал о кадровой ситуации, — Де Лигт получил одобрение на игру от врачей, он — готов. Алекс Сандро тоже будет доступен, но не с первых минут".

"Для нас предстоящая игра будет крайне ответственной — мы вернулись после международной паузы, но это только послужит нам на пути роста. С этого момента, и до Рождества, у нас будет десять финалов (Юве сыграет 10 матчей за 31 день — ред.). Поэтому, я хочу видеть уже сейчас своих футболистов другими для того, чтобы добиться результатов".

Пирло высоко оценивает предстоящих соперников: "У Кальяри отличный состав и они хорошо обучены. Эйсебио (Ди Франческо — ред.) внес энтузиазм, и команда хорошо развивает игру как в третьей, так и в четвертой зонах. Они объединяют молодых с опытными игроками как в полузащите, так и в атаке. Это будет сложный и важный матч, но мы смотрим только на себя и попытаемся выиграть игру".

Итальянский наставник в предстоящем поединке хочет от своей команды следующего: "На поле должна быть команда, которая хочет добиться результата любой ценой. С голодом, желанием выиграть игру, не упуская ни малейших возможностей. Именно это Ювентус всегда делал в последние годы".

Журналисты припомнили Пирло его не самые удачные эксперименты с позицией бразильца Данило на футбольном поле, на что сам наставник ответил в достаточно шутливой манере: "Я надеюсь, что они (эксперименты — ред.) подошли к концу. У меня была возможность поработать с игроками, которые очень открыты к диалогу и некоторым изменениям технико-тактического характера, это мне нравится. Возможно, в зависимости от того, как будут развиваться матчи, что-то будет меняться, но мне нужно провести анализ уже проделанной работы".

Главный тренер Ювентуса также упомянул неплохую форму нападающего команды Альваро Мораты: "В данный момент он очень силен, поэтому мы и пригласили его в клуб. Он сумел вернуть уверенность, которой ему не хватало в последние годы в Челси и Атлетико Мадрид. Мы знаем его лучшие качества, поэтому верим в него и продолжаем поддерживать".

Матч Кальяри — Ювентус состоится в субботу, 21 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.

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