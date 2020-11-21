Италия

Легендарный нападающий римской Ромы рассказал о тяжелом выборе на финальном этапе своей карьеры.

На презентации книги под названием "Матч жизни" авторства главного тренера итальянского Торино Синиши Михайловича был приглашен легендарный экс-игрок римской Ромы Франческо Тотти. Нападающий поделился своей историей взаимоотношений с сербским футболистом наставником, а его слова приводит издание La Gazzetta dello Sport.

"Он должен мне ужин, потому что именно благодаря мне он дебютировал в Серии А в Риме в 16 лет", — громко заявил Михайлович, на что Франческо с ухмылкой парировал, — В это время будет трудно ужинать (встреча проходила около полудня — ред.) ... Я могу пообедать, не больше".

В дальнейшем, Михайлович рассказал подробнее об этом случае: "Я говорю Боскову (Вуядин Босков — югославский футболист и тренер, ред.) во время игры Джаллоросси Примавера: "давайте посмотрим на этого парня, он сильный, давайте завтра возьмем его с собой в Брешию". Он согласился, потом, за несколько минут до конца я сказал тренеру: "давай, выпускай его". А он: "иди сюда, малыш"". " Между нами всегда было уважение, как на поле, так и за его пределами", — подытожил Михайлович.

На закате футбольной карьеры Тотти у него было предложение от Синиши переехать в Турин, где он мог играть за Торино, однако решением итальянца было неизменным: последнее пристанище в карьере футболиста — Рома. "Я разговаривал с ним, но Франческо сразу понял, что после Рима он не может переходить в другие команды Италии", — рассказал нынешний главный тренер Торино.

"Из уважения к людям я решил уйти. Но мне бы это понравилось", — заверил сам Тотти. "Франческо должен быть в футболе, он не должен быть чиновником", — мгновенно включился Михайлович. "Но если я никому не нужен, что мне делать?", — парировал Франческо, к которому тут же подключился по видеосвязи Роберто Манчини: "Рано или поздно он вернется в Рим". Однако сам Тотти предпочел настолько не спешить: "Давайте уделим время, посмотрим, что нас ждет в будущем".