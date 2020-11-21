Италия

"Орлята" и бергамаски разошлись миром в очном противостоянии.

В поединке восьмого тура итальянской Серии А Специя принимала на своем поле Аталанту, которая в текущем сезоне демонстрирует нестабильные результаты.

Командам оказалось недостаточно двух таймов, чтобы вскрыть оборону друг друга, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Специя — Аталанта 0:0

Специя: Проведель, Терци (Шабо, 75), Виньяли (Маттьелло, 55), Эрлич, Бастони (Маркицца, 62), Риччи, Эстевес (Дейола, 75), Побега (Маджоре, 46), Джаси, Нзола, Фариас.

Аталанта: Голлини, Гозенс, Паломино, Толои, Депаоли (Пиччини, 25; Шутало, 88), Гомес (Пашалич, 46), де Рон, Иличич (Миранчук, 84), Пессина, Ромеро, Сапата (Ламмерс, 67).

Предупреждения: Риччи, Эстевес, Терци - Гозенс, Пашалич, Пессина.