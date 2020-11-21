Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 8-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют туринский Ювентус и сардинский Кальяри.

Действующий чемпион Италии может быть настигнут командой с 11-й строчки турнирной таблицы, если уступит ей в домашнем очном противостоянии — в такие реалии загнал себя сам туринский Ювентус, показав неуверенные результаты на старте сезона. Именно по этой причине, в игре против Кальяри коллектив Андреа Пирло будет стараться одержать победу.

Куадрадо выведет на поле с капитанской повязкой туринский Ювентус, в основном составе которого с первых минут выйдет оправившийся после повреждения Маттейс де Лигт. Кроме центрального защитника, стоит отметить появление в воротах Джанлуиджи Буффона и Федерико Бернардески.

Ювентус: Буффон — Куадрадо, Демирал, де Лигт, Данило — Кулусевски, Артур, Рабио, Бернардески — Мората, Роналду.

Запасные: Щесны, Пинсольо, Алекс Сандро, Ди Пардо, Фработта, Маккенни, Кьеза, Бентанкур, Портанова, Дибала, Вриони.



Кальяри: Краньо — Дзаппа, Писакане, Клаван, Валукиевич, Трипальделли — Рог, Марин, Унас — Педро, Симеоне.

Запасные: Викарио, Арести, Карбони, Олива, Трамони, Перейро, Соттил, Паволетти, Черри, Калигара



Матч Ювентус — Кальяри начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.