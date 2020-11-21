Италия

Португалец показывает отличную результативность.

В рамках восьмого тура итальянской Серии А туринский Ювентус встречается с Кальяри.

В первом тайме "зебры" дважды поразили ворота соперников. Автором двух голов стал лидер клуба Криштиану Роналду.

Сыграв пять матчей в Серии А португалец забил уже восемь голов и наряду со Златаном Ибрагимовичем из Милана занимает первое место в таблице бомбардиров турнира.

К слову, ближайшие преследователь Криштиану в Ювентусе — Альваро Мората, на счету которого всего два гола.