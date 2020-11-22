Италия

Гол Импорты решил судьбу поединка.

В рамках восьмого тура итальянской Серии А Фиорентина в домашних стенах минимально уступила Беневенто (0:1).

Первый тайм поединка выдался достаточно скучным. На обе команды — один удар в створ ворот. Вторая половина игры началась с гола от Беневенто. Инсинье воспользовался ошибкой в обороне "фиалок", отдал на Импорту, а тот, находясь на подходах к штрафной, пробил в правый угол. Это взятие ворот оказалось единственным в игре.

После этого матча Фиорентина занимает 14-е место с восьми набранными очками. Беневенто на 13-м место (9 очков).

Фиорентина — Беневенто 0:1

Гол: Импорта, 52

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Игор (Лирола, 55), Бираги — Амрабат (Валеро, 72), Данкан (Пульгар, 55), Куаме (Кутроне, 55), Кастровилли, Рибери (Сапонара, 44) — Влахович

Беневенто: Монтипо — Барба, Калдирола, Глик, Летиция (Маджо, 66) — Йонице, Скьяттарелла, Хетемай — Сау (Инсинье, 46), Импорта (Тельо, 83) — Мончини (Лападула, 78)

Предупреждения: Бираги, Глик, Летиция, Хетемай, Лирола