Италия

Завершились четыре игры восьмого тура чемпионата Италии.

В рамках восьмого тура итальянской Серии А завершились еще четыре матча.

Верона дома уступила Сасуоло (0:2).

На 42-й минуте Жереми Бога получил мяч на левом фланге и красиво закрутил его в правую девятку ворот хозяев. На 76-й Беррарди воспользовался своим моментом и сделал счет 0:2.

Верона — Сассуоло 0:2

Голы: Бога, 42, Беррарди, 76

Верона: Сильвестри — Чеккерини (Удоги, 68), Давидович, Маньяни, Димарко — Дзакканьи, Илич (Велозу, 68), Барак, Тамез, Ди Кармине — Калинич (Колли, 38).

Сассуоло: Консильи — Рожерио, Кирикеш, Толян (Айхан, 64), Феррари — Джуричич (Траоре, 73), Лопес, Бога, Локателли — Берарди, Распадори (Мюльдюр, 73).

Предупреждения: Димарко, Лопес, Локателли

Рома в домашних стенах без особых проблем обыграла Парму (3:0).

Уже в первом тайме "волки" трижды поразили ворота Сепе. Сначала своим голом отметился Борха Майораль, а затем за хозяев дубль оформил Генрих Мхитарян.

Рома - Парма 3:0

Голы: Майораль, 28, Мзитарян, 32, 40

Рома: Миранте — Карсдорп, Манчини, Рожер (Жезус, 53) — Спинаццола (Б. Перес, 86), Вильяр, Кристанте, Мхитарян, Верету, Педро (Пеллегрини, 80)- Майораль (Перес, 65).

Парма: Сепе — Осорио (Брунетта, 62), Бруну Алвеш, Пеццелла, Гальоло — Сипрьен, Грасси, Зом, Куцка (Куртич, 62) — Жервиньо (Карама, 62), Инглезе.

Сампдория с минимальным преимуществом уступила Болонье (1:2).

На седьмой минуте счет в матче открыл Торсбю. Но уже в концовке первого тайма Реджини сыграл очень неудачно, срезав мяч в свои ворота, 1:1. Начался второй тайм с взятия ворот Орсолини, который вывел вперед Болонью.

Сампдория — Болонья 1:2

Голы: Торсбю, 7 - Реджини (АГ), 44, Орсолини, 52

Сампдория: Аудеро — Йосида, Берешиньски, Реджини (Янкто, 71), Колли — Торсбю, Экдаль, Дамсгор, Адриен Силва (Рамирес, 66) — Кандрева, Куальярелла.

Болонья: Скорупски — де Сильвестри, Томиясу, Хики, Ларангейра — Сванберг (Домингес, 69), Схаутен (Медель, 79), Сориано, Орсолини (Сансоне, 86) — Паласио, Барроу.

Предупреждения: Хики , Паласио , Торсбю , Рамирес.