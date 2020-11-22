Италия

Гол Де Пауля принес хозяевам победу.

В рамках восьмого тура итальянской Серии А Удинезе с минимальным счетом обыграл Дженоа (1:0).

В первом тайме Де Пауль сумел вывести вперед хозяев. Игрок пробил издали и четко положил мяч под левую штангу. Этот гол стал единственным в игре.Таким образом Удинезе занимает 16-е место в таблице, а Дженоа на 19-м.

Удинезе - Дженоа 1:0

Гол: Де Пауль, 34

Удинезе: Муссо — Весао, Нейтинк, Самир, Ларсен, Зегелар — Де Пауль, Арслан (Мандрагора, 67), Перейра — Окака, Пуссето (Лазанья, 67)

Джеона: Перин — Масьелло, Бани, Бираски (Гольданига, 46), Пеллегрини, Гильйоне — Лерагер, Бадель, Стураро (Зайц, 69) — Скамакка, Пандев (Шомуродов, 69)

Предупреждения: Арслан, Муссо, Масьелло, Бадель,