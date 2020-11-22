Италия

Дубль Златана Ибрагимовича и гол Йенса Петера Хауге принесли "россонери" победу над Наполи (3:1).

В центральном матче девятого тура Серии А встречались Наполи и Милан. Сразу же после стартового свистка гости забрали мяч под свой контроль, но не оказывали давление на чужую штрафную площадь. Затем "партенопеи" перехватили инициативу и провели несколько атак, но ни одна из них не завершилась ударом по воротам. А вот миланцы едва не забили после мощного выстрела Чалханоглу – Мерет перевел мяч на угловой. После его подачи отличная возможность отличиться была у Кьера, но защитник не смог как следует попасть по мячу.

Подопечные Стефано Пьоли, который не присутствовал на стадионе в отчетном поединке, продолжали много владеть мячом, но долго не создавали опасные моменты. У них были шансы забить со стандартов, но их подачи ни к чему не привели. Зато удалось открыть счет с их игры – Эрнандес подал точно на голову Ибрагимовичу, а Златан отправил мяч в угол ворот – 0:1. После забитого гола "россонери" отдали мяч во владение сопернику, опустившись на свою половину поля. Подопечные Дженнаро Гаттузо охотно ринулись в атаку, рассчитывая как можно скорее восстановить равенство.

Сперва у хозяев ничего не получалось впереди, но затем они могли забить дважды в течение минуты. Сперва Доннарумма спас свою команду, вытащив мяч из нижнего угла после удара Мертенса. А затем Ди Лоренцо не забил из убойной позиции, пробив в перекладину. После этого неаполитанцы продолжали проводить атаку за атакой. Они обрушились градом ударов по воротам Доннаруммы, но, как правило, они приходились мимо цели. Казалось, Наполи вот-вот таки дожмет соперника и сравняет счет, "дьяволы" все же выстояли. Они сумели не пропустить в первой половине встречи, успокоив игру ближе к уходу на перерыв.

После возобновления игры неаполитанцы забрали мяч под свой контроль, но не продвигались к чужим воротам. Несмотря на ощутимое преимущество во владении мяча, она не оказывали давление на владения Доннаруммы. Ко всему, они еще и пропустили второй гол. Ребич ворвался в штрафную, раскрутил Маноласа и подал на дальнюю штангу, а Ибрагимович коленом отправил мяч в сетку — 0:2. После этого гости снова опустились на свою половину поля, играя на удержание счета. Подопечные Гаттузо заработали несколько стандартов, но они не принесли никаких дивидендов.

На 63-й минуте "партенопеи" таки смогли забить. Мертенс отвоевал мяч у Романьоли в штрафной площади и пробил мимо Доннаруммы — 1:2. Однако воодушевленное состояние хозяев было недолгим, ведь уже через две минуты Бакайоко оставил свою команду в численном меньшинстве, получив вторую желтую карточку. После этого мяч перешел во владение Милана, который стал ощущать себя гораздо спокойнее. Подопечные Пьоли спокойно контролировали ход игры, не забывая и об атаке. Но им не удавалось создавать опасные моменты.

Через некоторое время хозяева все же перехватили инициативу, но были уже не так грозны у чужих ворот. В одном из эпизодов Петанья не реализовал выход один на один с Доннаруммой, но вероятный гол все равно бы не был засчитан из-за офсайда. Немного позднее голкипер гостей едва не привез гол в свои ворота, неуверенно сыграв на выходе, но соперник не смог этим воспользоваться. Со временем "адзурри" перебрались на чужую половину поля большими силами. Они отчаянно пытались забить, но им не удавалось создать хотя бы один опасный момент. У Петаньи была хорошая возможность отличиться после стенки с Мертенсом, но Андреа пробил прямо в Доннарумму.

В компенсированное время шанс забить был у Коломбо, но нападающий пробил прямо в Мерета. А через несколько минут "дьяволы" таки забили третий гол. Хауге получил пас от Беннасера, ворвался в штрафную и разобрался с Меретом, установив окончательный счете — 1:3. Вскоре после этого прозвучал финальный свисток главного арбитра, который зафиксировал победу ломбардийцев. Данный успех позволил обойти Сассуоло в турнирной таблице и вернуться на первое место.

В девятом туре Наполи ожидает еще один непростой поединок – матч против столичной Ромы, а Милан сыграет с Фиорентиной.

Наполи — Милан 1:3

Голы: Мертенс, 63 — Ибрагимович, 20, 54, Хауге, 90+5

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Руис (Эльмас, 90), Бакайоко — Лосано (Зьелински, 56), Политано (Петанья, 69), Инсинье — Мертенс

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Салемакерс (Кастильехо, 73), Чалханоглу (Крунич, 87), Ребич (Хауге, 73) — Ибрагимович (Коломбо, 78)

Предупреждения: Бакайоко, Мариу Руи — Калабрия, Ребич, Кессье, Кастильехо

Удаление: Бакайоко, 65 (повторное предупреждение)