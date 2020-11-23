Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В поединке восьмого тура чемпионата Италии Интер принимал на своем поле Торино и добился волевой победы со счетом 4:2.

Подопечные Антонио Конте сперва пропустили два гола, но затем смогли собраться и четырежды поразили ворота соперника.

Обзор матча:

Интер — Торино 4:2

Голы: Санчес, 64, Лукаку, 67, 84 (с пенальти), Мартинес, 90 — Дзадза, 45+2, Ансальди, 62 (с пенальти)

Интер: Ханданович - Янг (Перишич, 74), Д`Амброзио (Шкриниар, 65), Раноккья (Де Врей, 74), Бастони, Хакими - Видаль, Барелла, Гальярдини (Мартинес, 65) - Санчес (Наингголан, 86), Лукаку.

Торино: Сиригу — Ансальди, Нкулу, Войнович, Бремер, Синго — Ринкон (Эдера, 85), Линетти, Мейте — Верди (Бонаццолли, 41), Дзадза (Милико, 90+3).

Предупреждения: Д`Амброзио, Бастони, Янг — Верди, Синго