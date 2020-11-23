Италия

Шведский форвард не поможет Милану в ближайших играх.

Златан Ибрагимович травмировал заднюю поверхность бедра в поединке восьмого тура чемпионата Италии против Наполи (3:1).

Sky Italy сообщает, что после первого медицинского обследования прогнозируется 3-4 недели пребывания Златана в лазарете "россонери". В ближайшее время форвард пройдет еще одно обследование, после чего будут названы окончательные сроки его восстановления.

Таким образом, 39-летний нападающий пропустит как минимум матчи Лиги Европы против Лилля и Селтика, а также встречи Серии А против Фиорентины и Сампдории.

В текущем сезоне Ибрагимович провел за Милан 10 матчей во всех турнирах, отличившись 11 голами и 2 ассистами.

Ранее Ибрагимович стал первым игроком в истории Милана, забившим в восьмом матче Серии А подряд.