Италия

Шведский форвард Милана близок к рекорду чемпионата Италии.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович, оформив дубль в поединке восьмого тура чемпионата Италии против Наполи (3:1), стал четвертым в истории Серии А игроком, который смог забить в шести стартовых матчах сезона, сообщает Goal.com.

Таким образом 39-летний швед повторил достижение Габриэля Батистуты, который смог забить за Фиорентину в первых шести играх сезона-1994/95, Кристиана Виери, который отличился голами в таком же количестве стартовых поединков сезона-2002/03 в составе Интера, и Криштофа Пентека, который сделал тоже самое в составе Дженоа в сезоне-2018/19.

Также благодаря голам в ворота Наполи Ибрагимовичу удалось стать самым возрастным игроком, который смог забить 10 голов в первых восьми туров Серии А.

Но прекрасный вечер нападающего испортила травма, которую Ибрагимович получил на 79-й минуте матча, после чего был заменен.

Напомним, что победа над Наполи помогла Милану вернуться на первую строчку чемпионата Италии. В стартовых восьми играх "росонерри" набрали 20 очков и на данный момент идут в Серии А без поражений.

Последний раз Милан набирал такое количество пунктов после восьми туров в сезоне 2003/04, в котором команде удалось завоевать чемпионство.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович стал первым игроком в истории Милана, забившим в восьмом матче Серии А подряд.