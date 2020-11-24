Италия

Марокканский защитник нуждается в большем количестве игрового времени.

Агент марокканского защитника миланского Интера Ашрафа Хакими, Алехандро Каманьо, как сообщает ресурс Football Italia, дал интервью радио итальянскому радио Kiss Kiss, в котором заявил о процессе перехода и адаптации своего клиента в новом клубе.

"Он проходит период адаптации. Итальянский футбол сложен, но он уже демонстрирует свои лучшие качества. У него есть темп и высокий уровень технических навыков. Нам нужно немного подождать, чтобы увидеть "лучшую версию Хакими"", — считает Алехандро.

"Когда мы начинали процесс переговоров с Интером, Наполи вклинился со своим предложением, однако Ашраф сделал свой выбор, и теперь он игрок "нерадзурри" — топ-команды".

В новом сезоне Хакими провел на поле за миланский Интер уже десять поединков (683 минуты), за которые отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Ближайший матч с участием марокканского защитника — домашняя игра миланского Интера против мадридского Реала в рамках Лиги чемпионов УЕФА, которая состоится в среду, 25 ноября. Начало в 22:00 по киевскому времени.