Италия

Игрок Милана рассказал о своих проблемах в прошлом сезоне и о нынешней ситуации в клубе.

Защитник Милана Давиде Калабрия рассказал, что в прошлом сезоне имел некоторые проблемы с эмоциональным состоянием, а также рассказал о секретах успеха Милана в текущем сезоне.

"В прошлом году у меня были некоторые проблемы, и я сомневался, действительно ли это правильный путь для меня, но все же смог убедить себя, что я не должен с него сойти. Я не просил о помощи, я просто выбрался из этого проблемного состояния. Теперь я воодушевлен и настроен доказать себе и тем, кто меня критиковал, что я могу играть.

В самом начале у меня было много разговоров с тренером. Мы сели и по-мужски поговорили о том, что нас не устраивает. Нам удалось установить прочные отношения со всей командой.

То, что сейчас команда показывает хорошие результаты – не случайность. Когда вы чувствуете эмоциональную связь, вы подсознательно отдаетесь немного больше, чем можете. Мы выкладываемся изо всех сил так же, как и наш тренер.

Ибрагимович – ключевая фигура для нашей команды. Он заставил нас понять, что означает желание победить любой ценой и никогда не останавливаться на достигнутом. Я никогда не видел игрока с таким сильным характером, как у Златана. Его возвращение в Милан стало новым вызовом для него самого и очень помогло команде", — приводит слова Калабрии Football Italia.

Напомним, на данный момент Милан является лидером Серии А. В восьми стартовых матчах команда Пиоли набрала 20 очков. Последний раз миланцы демонстрировали такую результативность в первых восьми играх чемпионата еще в сезоне-2003/04, когда "росонерри" стали чемпионами страны.

Ранее сообщалось, что Калабрия рассчитывает на продление контракта с Миланом.