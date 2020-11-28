Италия

Команды рискуют получить наказание, если не погасят долги до первого декабря.

Наполи, Лацио, Беневенто, Дженоа и Сампдория имеют большие задолженности по зарплате футболистам, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, все эти клубы будут наказаны, если не отдадут долги до первого декабря. Сообщается, что эти команды не платили зарплату своим игроком еще с августа этого года.

Они бы уже давно понесли наказание, если бы не специальное разрешение, которое позволяет клубам задерживать зарплату до первого декабря в связи с пандемией и ее влиянием на финансовое положение команд. Но только эти пять клубов до сих пор не рассчитались с футболистами, дотянув до последнего момента.

По сообщениям источника, Болонья, Кротоне, Интер, Парма и Рома выплатили зарплату игрокам в сентябре, а еще одна значительная часть клубов Серии А погасили свои долги в октябре. Если клубы так и не выплатят футболистам зарплаты, с них могут снять очки.

Ранее сообщалось, что из-за последствий пандемии коронавируса клубы Серии А понесли огромные финансовые потери. К примеру, убытки Интера составили 102,4 миллиона евро.