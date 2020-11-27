Италия

Минувший финансовый год оказался неудачным для "нерадзурри".

Собрание акционеров Интера утвердило результаты финансового года — сообщил официальный сайт клуба.

Общий оборот за финансовый год, завершившийся в июне 2020 года, составил 372,4 миллиона евро, выручка снизилась на 45 миллионов, а общие убытки составили 102,4 миллиона.

Причиной таких результатов называют пандемию коронавируса, в том числе из-за проведения матчей при пустых трибунах. Учитывая то, что посещаемость у Интера самая высокая в Серии А, это серьезный финансовый удар.

Кроме того, Интер стал одним из немногих клубов итальянской лиги, компенсировавших владельцам сезонных абонементов их стоимость.

Также стоит учесть значительные расходы на трансферном рынке, произошедшие еще до пандемии, но попавшие в реестр минувшего финансового года.

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