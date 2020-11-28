Италия

В матче девятого тура чемпионата Италии Ювентус потерял очередные два очка.

Поединок девятого тура Серии А между Беневенто и Ювентусом принес неожиданный результат.

Андреа Пирло решил дать отдохнуть лидеру своей команды Криштиану Роналду, и без португальца Ювентус не смог обыграть новичка элитного дивизиона.

На гол Мораты ответил Летиция в компенсированное время первого тайма, а после перерыва забитых мячей больше не было.

В среду Ювентусу предстоит матч Лиги чемпионов против Динамо.

Беневенто — Ювентус 1:1

Голы: Летиция, 45+3 — Мората, 21.

Беневенто: Монтипо — Летиция, Глик, Кальдирола (Маджо, 33; Инсинье, 60), Барба — Хетемай, Скьятарелла, Импрота — Ионицэ (Тельо, 72), Капрари (Туя, 72) — Лападула (Сау, 72).

Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Данило, Фработта — Кьеза (Бернардески, 69), Артур (Бентанкур, 62), Рабио, Рэмси (Кулусевски, 62) — Дибала, Мората.

Предупреждения: Маджо, Скьяттарелла, Барба, Импрота — Куадрадо.