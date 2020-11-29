Италия

Римляне смогли ответить лишь одним голом на три результативных удара соперника.

Лацио в рамках поединка девятого тура чемпионата Италии принимал на своем поле Удинезе и потерпел поражение.

Римляне пропустили два гола в первой половине игры, а во втором тайме смогли лишь обменяться взятиями ворот.

Лацио — Удинезе 1:3

Голы: Иммобиле, 74 — Арслан, 18, Пуссетто, 45+3, Форестьери, 71

Лацио: Стракоша — Раду, Ачерби, Патрик (Перейра, 76) — Лаццари, Луис Альберто (Кайседо, 63), Катальди (Лейва, 46), Фарес (Марушич, 46), Пароло (Акпа-Акпро, 46) - Корреа, Иммобиле.

Удинезе: Муссо — Ларсен, Нюйтинк, Родриго Бекао, Самир, Зегелар (Молина, 57) — де Пауль, Арслан (Яяло, 57), Пуссетто, Перейра — Форестьери (Уолас, 80)

Предупреждения: Фарес, Лейва — Арслан, Перейра, Самир, Муссо